Суд присяжных. Лед не тронулся

Правительство вновь отложило внедрение в Кыргызстане судов присяжных. Об этом депутатам сообщил министр финансов Адылбек Касымалиев. Чиновник заявил, что в правительстве создали комиссию по законопроекту о присяжных заседателях. Она проработала все нюансы и решила, что внедрение закона надо отложить. Документ требует корректировки.

Например, на межрайонные суды возложили обязанности по вводу суда присяжных, но в них рассматриваются административные дела, тогда как присяжные должны участвовать в уголовных. «Внедрение в Кыргызстане судов присяжных требует огромных средств, поэтому сейчас мы не можем реализовать идею. Предлагаем поэтапно вводить их в судах по мере нахождения источников и после изменения законодательства. В ближайшее время внесем на рассмотрение парламента новые сроки исполнения закона о присяжных», - отметил Адылбек Касымалиев.

Вопрос о введении этого института поднимается с 2008 года. В 2012-м парламент одобрил поправки в закон «О присяжных заседателях в судах КР». По ним присяжные должны вводиться поэтапно. С 2015 года в городах Бишкеке и Оше, с 2016-го - в Чуйской, Джалал-Абадской, Таласской, Ошской областях, с 2017-го - в Иссык-Кульской, Нарынской, Баткенской областях. До сих пор норма не заработала. ИА «24.kg» решило обратиться к респондентам с вопросом, почему власти тянут с присяжными коллегий и превратят ли они отечественную Фемиду в действительно объективную и независимую?

Жанабиль Давлетбаев, юрист:

- Основная причина, почему институт присяжных до сих пор не ввели – отсутствие материально-технических средств. Такие коллегии могут быть внедрены только в судах первой инстанции, но залы, где проходят слушания, не приспособлены для размещения еще 12 человек. Далее, этих людей надо привезти, расселить, платить им суточные. Это тяжело с финансовой точки зрения. Потом еще такой момент - использовать суды присяжных можно лишь при рассмотрении уголовных дел по особо тяжким статьям. А такие тяжбы, как правило, длятся очень долго. Словом, это дополнительные расходы. Присяжные хороши для Британии и США, но там другой уровень правосознания. В Кыргызстане все друг другу братья, сваты, сестры. О какой объективности в таком случае можно говорить? Присяжные априори не смогут вынести справедливый вердикт. Обязательно среди них или их друзей найдется родственник подсудимого. Да и момент ответственности тоже не надо сбрасывать со счетов. Когда один судья принимает решение – он за него и отвечает, а когда 12 человек?

Нурбек Токтакунов, юрист–правозащитник:

- Правительство нарушает Конституцию, откладывая введение суда присяжных. Каждый имеет право на рассмотрение своего дела при участии присяжных заседателей. Что же касается отговорок наших властей, что для этого нужны какие-то там баснословные суммы, так денег никогда нет, и не будет. Нужно постараться и изыскать средства. Суды присяжных лучше, чем профессиональные суды. Почему? Потому что судья, выкованный в жесткой системе юриспруденции, смотрит на обвиняемого и представляет его за решеткой. Присяжные будут подходить к вынесению вердикта более взвешенно.

Кайрат Осмоналиев, профессор, доктор юридических наук:

- Суды присяжных – это мертворожденное дитя уголовно-процессуальной системы Кыргызстана. В стране, как показывает анализ, развит трайболизм, клановость, родственные связи играют особую роль. Все эти факторы на корню убивают идею института присяжных. Такие коллегии отлично работают в государствах с англо-саксонской правовой системой, но там другая ментальность. У нас все друг другу родственники, в кого не ткни. Обязательно окажется чьим-нибудь братом, сватом, троюродным племянником. Если суды присяжных и появятся в Кыргызстане, то приведут к нарушению основных принципов уголовного правосудия: объективности, беспристрастности и справедливости. То есть введение присяжных нецелесообразно в условиях судопроизводства в Кыргызстане. Ненужная трата ресурсов и денег. Да и коррупция увеличится. Просто ставки возрастут вдвое, а то и втрое. Так что правительство вполне оправданно отложило на неопределенный срок внедрение этих коллегий.

Икрамидин Айткулов, адвокат:

- Если суды присяжных ввели бы в том виде, как прописано в законе, то для нашей Фемиды это было бы очень хорошо. Улучшилось бы судопроизводство. А то, что правительство оттягивает с решением вопроса, ссылаясь на отсутствие денег, так это просто несерьезно. Надо было думать, когда принимали закон. Нельзя одобрить, подписать и не исполнять потом. Получается, наше государство на всех уровнях проявляет неуважение к закону. Это большой минус властям страны, прежде всего.

Рита Карасартова, эксперт:

- Суд присяжных очень нужен Кыргызстану. С другой стороны, я понимаю правительство, которое откладывает введение этого института из-за нехватки денег. Но никто не говорит, что надо немедленно, прямо завтра внедрять присяжные коллегии. Можно в качестве пилота взять один суд - Первомайский или Октябрьский, где рассматриваются наиболее резонансные дела, и попробовать на их примере. На самом деле быть судьей очень тяжело, а так простые люди ощутят на себе, что значит выносить вердикт. Да и Фемида нуждается в пристальном мониторинге гражданских представителей, а обеспечить его можно только при внедрении судов присяжных.

Тынчтык Шайназаров, депутат парламента Кыргызстана:

- Сила закона в его исполнении. Хотим мы этого или нет, но принятый нормативно-правовой акт должен работать. Пункт о судах присяжных закреплен в Конституции. И завтра может возникнуть прецедент, когда кто-нибудь из обвиняемых скажет, сославшись на Конституцию, что настаивает на том, чтобы его дело рассматривали присяжные. Как быть тогда? Институт-то до сих пор не ввели. Хотя закон о нем приняли еще в начале 2012 года. Правительство заявляет, что залы наших судов не оборудованы под присяжных, что нет средств для обеспечения их работы, но, позвольте, это не повод, чтобы отправить эту норму под сукно. Можно определить категорию уголовных дел, которые должны рассматривать с привлечением присяжных, и постепенно вводить их в процесс. А так все остается на уровне разговоров, что неправильно. Есть закон и его букве нужно следовать.

- А разговоры про клановость, семейственность, при которых присяжные не смогут выносить справедливые приговоры?

- Это отговорки. Я слышал это неоднократно от противников идеи, что суды присяжных у нас невозможны в принципе, так как все друг друга знают, сплошные родственники и коррупция. С другой стороны, подкупить одного человека, судью того же, легче же, чем 12 человек. Так что такой институт может снизить уровень мздоимства в наших судах.

Улан Дастан уулу, глава правовой клиники «Адилет»:

- Необходимо опираться на закон и исходить из него. Присяжные должны были появиться еще в 2012 году. По какой причине отложили опять процесс – непонятно. С другой стороны, не решен комплекс вопросов. В частности, не проработана система отбора членов присяжных коллегий, нет четких ответов, кто и как будет оплачивать присяжным приезд в Бишкек или Ош, если они будут из регионов, кто обеспечит охрану, проживание и питание на время работы. Пока эти механизмы не отрегулировали, вводить институт преждевременно.

Адиль Турдукулов, гражданский активист:

- Самый главный и большой плюс идеи – возможность выслушать сразу несколько мнений, а не только одно – судейское. И решение в этом случае принимается не единолично. Главным минусом является то, что участниками являются непрофессионалы, которые ориентируются только на эмоции, возникающие во время судебного заседания. Я считаю, что к нововведению надо подходить осторожно.

В судебной системе есть более актуальные задачи, требующие первостепенного решения. Это коррупция и телефонное право. Депутат от правящей фракции СДПК и адвокат Аскара Акаева Галина Скрипкина в конце 2014 года заявила на заседании парламента, что для прохода в Совет по отбору судей от ее дочери требовали $35 тысяч. Расследования по этому поводу Генпрокуратура и другие органы правопорядка не инициировали. Правящая фракция промолчала. Пока такие случаи есть, введение суда присяжных только извратит идею.

Атыр Абдрахматова, юрист:

- Вопрос внедрения института суда присяжных однозначно актуален для кыргызстанцев. Его анонсировали как одну из возможностей реформировать судебную систему страны.

Прошло около 10 лет, а воз и ныне там. Это связано, на мой взгляд, не столько с вопросом материально-технического обеспечения, сколько с готовностью общества взять на себя ответственность за последствия принятого вердикта в качестве присяжных заседателей. По действующему законодательству участие присяжных предусмотрено по особо тяжким делам, таким как изнасилование малолетнего ребенка, убийство беременной женщины или несовершеннолетнего.

Перед обществом возникает вызов, сможет ли каждый из нас быть верным принятой присяге, объективным и беспристрастным, не поддаться давлению либо подкупу. Мы видим, как в стране все больше и больше случаев сексуального насилия в отношении малолетних детей, убийств с особой жестокостью. В обществе слабы моральные принципы: не нарушать общественный интерес ради личного, держать слово, принятые на себя обязательства, помогать нуждающимся…

Поэтому, пока само общество не будет готово следовать принципу верховенства закона, говорить о внедрении суда присяжных в Кыргызстане невозможно.