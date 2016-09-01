Парламент Кыргызстана прерывает свою работу до 12 сентября 2016 года. Такое решение принято сегодня на заседании Жогорку Кенеша 69 голосами «за».

Оно принято по предложению члена фракции СДПК Кожобека Рыспаева, который объяснил, что из-за предстоящих Игр кочевников и последующего Курман айта многие депутаты будут отсутствовать и полноценной работы не выйдет.

Торага ЖК Чыныбай Турсунбеков отметил, что не будут проводиться только заседания палаты, а работа в комитетах продолжится.