Комитет по конституционному законодательству и госустройству ЖК скорее всего возглавит депутат Торобай Зулпукаров

Депутат Торобай Зулпукаров (СДПК) скорее всего возглавит комитет Жогорку Кенеша по конституционному законодательству и госустройству. Судя по тому, что он сегодня попросил перевести его из комитета по бюджету и финансам в указанный комитет, именно на него делает ставку правящая коалиция. Палата одобрила это решение и проголосовала за его переход из одного комитета в другой.

Отметим, что пост главы комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту ЖК очень важен в связи с предстоящими обсуждениями законопроекта о проведении референдума по изменению Конституции. Именно его решение будет являться решающим при обсуждении в ЖК законопроекта.

Должности заместителей руководителя этого комитета на сегодняшний день занимают Алмамбет Шыкмаматов («Ата Мекен») и Чолпон Султанбекова («Кыргызстан»).