Депутаты обсудят ситуацию с Унгар-Тоо и трагедию, произошедшую в Москве

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Комитет Жогорку Кенеша сегодня обсудит вопросы по ситуации с Унгар-Тоо и трагедию, произошедшую в Москве. Об этом сегодня на первом заседании осенней сессии сообщил глава комитета по международным делам, обороне и безопасности Алмазбек Баатырбеков («Кыргызстан»).
Он пригласил депутатов, которые хотят принять участие в обсуждении, прийти на заседание. Но при этом оговорился, что, возможно, обсуждение пройдет за закрытыми для прессы дверями.
А торага палаты Чыныбай Турсунбеков не исключил, что также будет обсужден теракт в посольстве КНР в КР.
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