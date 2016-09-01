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Парламент Кыргызстана приступил к своей работе после летних каникул

1/09/16 06:53, Бишкек – ИА «24.kg», Наргиза ОСМОНОВА

Первое заседание осенней сессии Жогорку Кенеша традиционно началось с исполнения гимна. После народные избранники почтили память девушек, погибших в результате пожара на складе в Москве, а также тех, кто погиб в результате аварии на трассе Ош - Бишкек.

 

 

Прежде чем приступить к работе, торага ЖК Чыныбай Турсунбеков поздравил некоторых депутатов с прошедшими днями рождения, а также тех, кто получил госнаграды от президента.

 

После присягу принес депутат от фракции «Республика - Ата Журт» Болотбек Ибраимжанов. Напомним, этот нардеп уже заседал в этом созыве, но после решения суда его сменил Жыргалбек Саматов. Когда же выяснилось, что последний имеет российское гражданство, они, так сказать, вновь поменялись местами.

URL: http://_/parlament/36363/

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