В парламенте недовольны неисполнением закона «О наружном видеонаблюдении». Вопрос подняли сегодня на заседании фракции «Ата Мекен».

Закон приняли в 2015 году. Согласно ему в целях защиты национальной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и нравственности населения введено обязательное оснащение зданий и сооружений, независимо от форм собственности, системой наружного видеонаблюдения (СНВН). За это время необходимо было оснастить такой системой места, открытые для общественного доступа, прилегающую территорию зданий, сооружений, в которых осуществляется промышленная и другая производственная либо предпринимательская деятельность, кооперативные гаражи, автомобильные стоянки и другое.

«Закон был необходим для того, чтобы снизить уровень преступности и увеличить процент раскрываемости совершаемых преступлений. В России, к примеру, именно видеонаблюдение, установленное в общественном месте, помогло найти убийц политика Бориса Немцова. Согласно закону, в Бишкеке около 4 тысяч объектов за свой счет должны установить камеры видеонаблюдения. А на сегодня их всего 93», - возмутился лидер фракции Омурбек Текебаев.

Руководитель аппарата мэрии Бишкека Нурдин Тынаев отметил, что вопрос финансирования не решен, поэтому закон и не работает.

«Мэрия не работает над этим. Сами предприниматели должны устанавливать системы видеонаблюдения. Причем здесь деньги мэрии?! Как рестораны или обменки не могут найти деньги? Вам нужно было просто проконтролировать», - заметил Омурбек Текебаев.