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Жыргалбек Саматов получил депутатский мандат. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Центризбиркоме.
По их данным, постановление о досрочном прекращении кандидатом от партии «Республика – Ата Журт» Жыргалбеком Саматовым депутатских полномочий отменено.
Таким образом, ЦИК исполнил решение Верховного суда. Отметим, 29 декабря ВС КР вынес вердикт в пользу Жыргалбека Саматова, подтвердив тем самым, что у последнего нет российского гражданства.
Напомним, ЦИК вручил значок и удостоверение депутата Жыргалбеку Саматову 9 декабря 2015 года, а через несколько дней новым постановлением лишил его статуса народного избранника.
URL: http://_/parlament/25871/