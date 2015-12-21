Лунара Мамытова: Нуждаются ли сотрудники прокуратуры, которые ездят на джипах, в пенсии?

Депутат парламента интересуется, откуда у сотрудников прокуратуры дорогие машины и нуждаются ли те, кто ездит на джипах, в пенсионной поддержке. Таким вопросом задалась сегодня на заседании парламентского комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению Лунара Мамытова.

На заседании во втором чтении обсуждаются поправки в законы «О прокуратуре КР» и «О пенсионном обеспечении военнослужащих». Согласно справке-обоснованию по республике насчитывается около 80 пенсионеров органов прокуратуры, и средний размер пенсий при стаже работы в органах прокуратуры более 30 лет составляет от 4,7 тысячи до 6 тысяч сомов. При этом на заседании прозвучало, что два бывших прокурора получают пенсию в 35-40 тысяч сомов.

«Основной период трудовой деятельности пенсионеров органов прокуратуры приходится на времена Советского Союза, когда повседневной нормой труда являлись дежурства в ночное и дневное время, работа без выходных, ненормированный рабочий день, постоянные разъезды, сопровождаемые рисками для жизни, что в свою очередь отрицательно отразилось на состоянии их здоровья. При назначении пенсии принимались к расчету мизерные размеры зарплат, что соответственно влияло и на размеры пенсий, не покрывающих даже расходы на лечение и не соответствующих условиям достойного проживания. Вместе с тем органы прокуратуры КР являются составной и важной частью системы правоохранительных органов нашей страны. Логично, что материальное и социальное обеспечение сотрудников прокуратуры должно быть примерно на одинаковых условиях с другими правоохранительными органами», - говорится в справке-обосновании.

Заместитель генпрокурора Кылычбек Токтогулов уточнил, что главная цель поправок - приравнять пенсионеров органов прокуратуры к пенсионерам-военнослужащим. Тогда их средняя пенсия составит 15 тысяч сомов. Всего на эти цели потребуется около 15 миллионов сомов.

«Откуда у сотрудников прокуратуры такие машины? Если они ездят на таких джипах, нуждаются ли они в пенсионной поддержке?» - поинтересовалась Лунара Мамытова.

«Да, действительно, СМИ писали об этом. Но это не так. У нас просто приглашенных много», - ответил Кылычбек Токтогулов, добавив, что «работа в прокуратуре сложная, люди не доживают до пенсионного возраста».

Председатель комитета Садык Шер-Нияз напомнил, что в свое время работников культуры оставили без персональных пенсий. «Сегодня мы поддерживаем работников прокуратуры. Надеюсь, что и деятелей культуры поддержите. В каждой сфере есть свои герои, про них нельзя забывать», - заметил он.

По итогам обсуждения члены комитета одобрили поправки.