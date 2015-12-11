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Из-за просчетов в строительстве бассейна суточного регулирования воды в Нарынской области вода уходит в землю

11/12/15 08:30, Бишкек – ИА «24.kg», Суйунбек ШАМШИЕВ
«Два года назад в селе Учкуне Нарынского района одноименной области за счет средств айыл окмоту построен бассейн суточного регулирования для нужд сельского хозяйства. Однако из-за того что на дно бассейна не положили пленку, вода уходит в землю», - сказал на выездном заседании парламентской фракции «Онугуу-Прогресс» депутат Жогорку Кенеша Алтынбек Жунус уулу.
 
По словам депутата, наличие защитной пленки не было предусмотрено в самом проекте. Посчитали, что глинистое дно и так удержит воду. 
 
«Куда бы ни обращались сотрудники айыл окмоту с просьбой выделить на это денег, им везде говорили, что ничем помочь не могут: предусмотренную на БСР сумму они уже полностью израсходовали», - сказал народный избранник. 
 
Как пояснил представитель Минсельхоза, айыл окмоту необходимо искать доноров или другие источники финансирования, так как в бюджете денег на эти цели нет.
 

URL: http://_/parlament/24545/

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