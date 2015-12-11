Депутаты раскритиковали Минфин за разницу в цифрах бюджета на 2016 год. Об этом сегодня на заседании парламентской фракции СДПК заявила нардеп Галина Скрипкина.

По ее словам, в проекте закона о поправках в бюджет 2015 года есть прогнозные показатели следующего года. По ним в 2016-м доходы республиканского бюджета составят 110 миллиардов 94,1 миллиона сомов, а расходы – 123 миллиарда 906,9 миллиона. Однако в проекте бюджета на 2016-й и прогнозе на 2017-2018 годы указаны совсем другие цифры. В частности, общие доходы республиканского бюджета предусматриваются в сумме 124 миллиарда 399,6 миллиона сомов, расходы – 146 миллиардов 853,4 миллиона.

«Депутаты должны практически одновременно принять два законопроекта. Как мы будем их принимать, если в них цифры разнятся? У вас есть данные по бюджету на 2016 год, почему вы не вносите их в утвержденный бюджет 2015-го? Что может измениться за два дня, пока мы будем принимать эти два документа?» - отметила Галина Скрипкина.

Адылбек Касымалиев попытался объяснить, что такая ситуация складывается каждый год. Прогноз на бюджет следующего года формируется раньше, чем проект закона о бюджете. Однако депутатов ответ не устроил. Они посчитали, что если Минфин вносит одновременно два документа, то и цифры в них должны быть идентичными.