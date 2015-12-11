В ближайший месяц в Кыргызстане пройдут повторные выборы омбудсмена страны. Об этом по итогам вчерашнего заседания парламента сообщил торага Жогорку Кенеша Асылбек Жээнбеков.

Депутаты, потратив четыре часа и проведя три тура тайного голосования, так и не избрали главного правозащитника страны. Конкурс объявят заново.

«По закону, если мы не избрали акыйкатчи, то не ранее чем через 14 дней со дня выборов и не позднее 30 дней мы должны провести повторные выборы», - подчеркнул Асылбек Жээнбеков.

В третьем туре депутатам предстояло высказаться «за» или «против» одной кандидатуры – юриста Атыр Абдрахматовой. Но депутатам не хватило политического мужества поддержать претендента, выдвинутого оппозиционной фракцией «Республика – Ата Журт». За ее кандидатуру проголосовали лишь 46 депутатов, а 69 высказались против.

В связи с этим лидер фракции «Республика – Ата Журт» Омурбек Бабанов выразил претензии коллегам - в частности, лидеру парламентской коалиции и фракции СДПК Чыныбаю Турсунбекову, напомнив, что РАЖ в свое время не дали ни одного кресла вице-спикера и председателя комитета ЖК. «Когда вы попросили меня поддержать проект оптимизации структуры Жогорку Кенеша, я согласился, а сегодня вы не поддержали нашего кандидата», - заявил он. При этом Омурбек Бабанов поблагодарил 46 депутатов, проголосовавших «за», и своего тезку Омурбека Текебаева – лидера фракции «Ата Мекен», который перед началом третьего тура попросил коалицию поддержать кандидатуру Атыр Абдрахматовой.

С самого начала выборы омбудсмена в Жогорку Кенеше не задались. Изначально на пост претендовали восемь человек, один из них взял самоотвод.

После первого тура ни один из кандидатов не получил абсолютное большинство голосов, поэтому назначили второй тур, куда вышли две представительницы прекрасного пола - юрист Атыр Абдрахматова, выдвинутая оппозиционной фракцией «Республика – Ата Журт» (23 голоса «за»), и руководитель Ошского филиала ОФ «Интербилим» Гульгакы Мамасалиева (27 голосов «за») от коалиционной фракции «Ата Мекен».

Но и по итогам второго тура стало ясно, что акыйкатчи стране пока не видать, потому что 55 нардепов высказались против обеих кандидатур. Атыр Абдрахматова набрала больше голосов, чем Гульгакы Мамасалиева – 34 против 27. Комиссия решила провести третий тур, включив в бюллетень только одного кандидата. Но и последнее голосование не дало стране омбудсмена.