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В парламенте Кыргызстана при выборе омбудсмена страны произошла патовая ситуация

10/12/15 17:32, Бишкек – ИА «24.kg», Наргиза ОСМОНОВА

В парламенте Кыргызстана при выборе омбудсмена страны произошла патовая ситуация.

 

Озвучивая итоги второго тура, глава счетной комиссии Кожобек Рыспаев сообщил, что 55 депутатов высказались против обеих кандидатур - юриста Атыр Абдрахматовой, выдвинутой фракцией «Республика – Ата Журт», и руководителя Ошского филиала ОФ «Интербилим» Гульгакы Мамасалиевой от фракции «Ата Мекен».

 

По итогам первого тура они набрали 23 и 28 голосов, по итогам второго – 34 и 27.

 

Счетная комиссия, в которую вошли 12 депутатов Жогорку Кенеша, вынуждена провести совещание с юристами, чтобы принять решение по третьему туру голосования.

URL: http://_/parlament/24518/

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