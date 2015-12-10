У Турсунбека Акуна интересуются, брал ли он взятки, будучи омбудсменом Кыргызстана. Такой вопрос задал сегодня на заседании парламента депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев (СДПК) перед началом тайного голосования по избранию омбудсмена КР.

Данную тему нардеп затронул в связи с освобождением криминального авторитета Азиза Батукаева. На что Турсунбек Акун напомнил о депутатских комиссиях, которые проверяли его деятельность и ничего подобного не доказали.

Депутат Кожобек Рыспаев упрекнул Турсунбека Акуна в том, что тот сам в свое время способствовал снижению авторитета института омбудсмена. «Вы даже объявляли голодовку, потом исчезли… Мы думали, вы умерли, а вы вновь появились – оказывается, выжили», - напомнил парламентарий.

Но и сам Турсунбек Акун насмешил депутатов, отвечая на вопрос депутата Бакыта Сыдыкова (фракция «Республика – Ата Журт»), который поинтересовался делом Азиза Батукаева. «Если человеку дали справку, что у него смертельный диагноз, что мне оставалось делать? Просто все чиновники отключили телефоны, сбежали, а журналисты нашли меня, и я первый дал интервью, а все стали говорить, что я адвокат Батукаева, - рассказал Турсунбек Акун. - Может, мне тоже надо было сбежать, ведь моя ситуация превратилась чуть ли не в анекдот: мы-то думали что он умрет, а он не умер! Конечно, я жалею, что его выпустили, я сам из-за него оказался жертвой и пострадал».