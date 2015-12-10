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Жогорку Кенеш оставил депутатам по одному помощнику и увеличил секретариаты фракций

10/12/15 13:07, Бишкек – ИА «24.kg», Наргиза ОСМОНОВА

Жогорку Кенеш после долгих споров решил оставить по одному помощнику, увеличив секретариаты фракций. За это сегодня проголосовали 68 депутатов, 33 нардепа высказались «против».

 

Несмотря на недоумение отдельных парламентариев о том, что на прошлой неделе эта инициатива, внесенная лидером фракции СДПК Чыныбаем Турсунбековым, не прошла, вопрос включили в повестку дня. На этот раз его внес лидер фракции «Кыргызстан» Канатбек Исаев.

 

Таким образом, у депутатов теперь по одному помощнику, зато секретариат фракции СДПК увеличили с 5 до 18 работников, а фракции «Республика – Ата Журт» до 15 человек. Более пяти сотрудников получили и секретариаты других фракций. В частности, «Кыргызстан» - 12 человек, «Бир Бол», «Онугуу-Прогресс» и «Ата Мекен» - по 10 человек.

 

Кроме того, депутаты отказались и от номеров серии KG.

URL: http://_/parlament/24487/

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