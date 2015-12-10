Омурбек Бабанов: Чтобы весной 2016 года не случился кризис, средства Российско-Кыргызского фонда надо раздать коммерческим банкам

«Чтобы весной 2016 года не случился кризис, средства Российско-Кыргызского фонда надо раздать коммерческим банкам», - заявил сегодня на заседании парламента страны лидер фракции «Республика – Ата Журт» Омурбек Бабанов.

Депутат пояснил: отрицательный торговый баланс в 4 миллиарда сомов, когда при импорте в 5 миллиардов сомов страна экспортирует всего на 1 миллиард сомов, говорит о том, что в стране не хватает рабочих мест. «То есть товары на 4 миллиарда сомов нам нужны, но люди должны иметь возможность заработать деньги. Для этого надо активно использовать средства фонда развития», - подчеркнул Омурбек Бабанов.

Однако, отметил он, получив почти $300 миллионов из РКФР, два государственных банка – «Айыл банк» и «РСК банк» - выдали всего 692 миллиона сомов. «О чем это говорит? Деньги где-то крутятся, а не выдаются фермерам и предпринимателям, которые могли бы начать работать, то есть имеются коррупционные моменты», - заметил лидер РАЖ.

Омурбек Бабанов напомнил, что кредиты в сомах выдаются сейчас по высоким ставкам – почти под 30 процентов, потому что есть нехватка национальной валюты. «Надо срочно вливать сомовую наличность из средств фонда развития не только через госбанки, но и другие коммерческие банки, чтобы весной мы не получили кризис», - заключил лидер РАЖ.