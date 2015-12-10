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Правительство Кыргызстана предоставило парламенту информацию по «Кумтору» на 17 страницах

10/12/15 08:49, Бишкек – ИА «24.kg», Наргиза ОСМОНОВА

Правительство Кыргызстана предоставило парламенту информацию по «Кумтору» на 17 страницах. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщил постоянный представитель кабмина Аширбек Темирбаев.

 

Чиновник отметил, что документ подписан вице-премьер-министром Олегом Панкратовым. «Думаю, комитет скоро представит вам информацию», - заявил он.

 

Сегодня на заседании палаты депутат Екметкул Байбакпаев (фракция «Республика – Ата Журт») обвинил правительство в том, что проект бюджета страны на 2016 год поступил в Жогорку Кенеш очень поздно. «Остается много нерассмотренных вопросов, не решен вопрос с «Кумтором», - напомнил нардеп, резюмировав, что страна получит «не бюджет развития, а бюджет проедания».

URL: http://_/parlament/24444/

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