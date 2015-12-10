Правительство Кыргызстана предоставило парламенту информацию по «Кумтору» на 17 страницах. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщил постоянный представитель кабмина Аширбек Темирбаев.

Чиновник отметил, что документ подписан вице-премьер-министром Олегом Панкратовым. «Думаю, комитет скоро представит вам информацию», - заявил он.

Сегодня на заседании палаты депутат Екметкул Байбакпаев (фракция «Республика – Ата Журт») обвинил правительство в том, что проект бюджета страны на 2016 год поступил в Жогорку Кенеш очень поздно. «Остается много нерассмотренных вопросов, не решен вопрос с «Кумтором», - напомнил нардеп, резюмировав, что страна получит «не бюджет развития, а бюджет проедания».