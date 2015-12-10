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В столице Кыргызстана пройдут парламентские слушания по проекту республиканского бюджета-2016

10/12/15 08:44, Бишкек – ИА «24.kg», Наргиза ОСМОНОВА

В столице Кыргызстана пройдут парламентские слушания по проекту республиканского бюджета на 2016-й и его прогнозе на 2017-2018 годы. Об этом сообщает пресс-служба Жогорку Кенеша.

 

Отмечается, что мероприятие намечено на 18 декабря. Его проведет комитет по бюджету и финансам Жогорку Кенеша.

URL: http://_/parlament/24442/

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