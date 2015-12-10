В столице Кыргызстана пройдут парламентские слушания по проекту республиканского бюджета-2016

В столице Кыргызстана пройдут парламентские слушания по проекту республиканского бюджета на 2016-й и его прогнозе на 2017-2018 годы. Об этом сообщает пресс-служба Жогорку Кенеша.

Отмечается, что мероприятие намечено на 18 декабря. Его проведет комитет по бюджету и финансам Жогорку Кенеша.