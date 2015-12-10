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Столица Кыргызстана, давая треть доходов госказны, получает лишь чуть больше половины

10/12/15 08:09, Бишкек – ИА «24.kg», Наргиза ОСМОНОВА

Столица Кыргызстана, давая треть доходов госказны, обратно получает лишь чуть больше половины. Об этом сегодня на заседании парламента сообщил депутат Жогорку Кенеша Марат Аманкулов (фракция СДПК).

 

В прошлом экс-депутат Бишкекского горкенеша пояснил, что 30 процентов республиканского бюджета (около 30 миллиардов сомов) собирается в столице. «Но при расщеплении наблюдается несправедливое распределение, так как городу оставляют лишь 19 процентов, хотя раньше было 25», - добавил Марат Аманкулов.

 

Нардеп подчеркнул, что этого недостаточно, так как население столицы выросло в три раза и увеличилась нагрузка на инфраструктуру. «Это не перетягивание одеяла, но на сегодня 70 процентов городского бюджета - это защищенные статьи, а на развитие города не остается средств», - констатировал он.

 

По словам Марата Аманкулова, это выражается в том, что Бишкек испытывает серьезный недостаток инженерных мощностей, из-за чего не выдаются разрешения на строительство новых объектов. «И если бы выделили средства, это было бы вкладом в инфраструктуру, что дало бы мощный импульс для развития бизнеса и туризма», - заключил парламентарий.

URL: http://_/parlament/24430/

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