10:55
-3
USD 69.45
EUR 74.30
RUB 1.18
Официально

Окмотпресс: Об утверждении плана действий правительства

Постановления Правительства КР № 53 от 30 января 2017 года

Об утверждении Плана действий Правительства Кыргызской Республики по реализации Программы Правительства Кыргызской Республики «Доверие и единство» на 2017 год

В целях реализации Программы Правительства Кыргызской Республики «Доверие и единство», утвержденной постановлением Жогорку Кенеша Кыргызской Республики от 9 ноября 2016 года № 1053–VI, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить План действий Правительства Кыргызской Республики по реализации Программы Правительства Кыргызской Республики «Доверие и единство» на 2017 год (далее — План) согласно приложению.

2. Государственным органам исполнительной власти Кыргызской Республики и органам местного самоуправления (по согласованию):

— принять исчерпывающие меры по выполнению Плана в установленные сроки;

— ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять для обобщения информацию о выполнении Плана в Министерство экономики Кыргызской Республики.

3. Министерству экономики Кыргызской Республики ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в Аппарат Правительства Кыргызской Республики обобщенную информацию о ходе выполнения Плана.

4. Установить персональную ответственность руководителей государственных органов исполнительной власти Кыргызской Республики и глав органов местного самоуправления за качественное и своевременное выполнение Плана.

5. Признать утратившими силу:

— постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Плана действий Правительства Кыргызской Республики по реализации Программы Правительства Кыргызской Республики «Доверие и единство» на 2016 год от 24 августа 2016 года № 456;

— постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Антикризисного плана действий Правительства Кыргызской Республики на 2016 год» от 12 июля 2016 года № 383.

6. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на соответствующие отделы Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

Премьер-министр С. Ш. Жээнбеков
Ссылка: http://www.24kg.org/ofitsialno/44532/
просмотров: 268
Версия для печати
Материалы по теме
Окмотпресс: Сообщение от 23.12.2016 г. об оптимизации структуры Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства
Окмотпресс: Сообщение от 12.12.2016 г. об утверждении Программы статистических работ на 2017 год
Окмотпресс: Сообщение от 12.12.2016 г. об оптимизации деятельности Министерства транспорта и дорог
Окмотпресс: Сообщение от 09.12.2016 г. об оптимизации деятельности Государственной инспекции по экологической и технической безопасности
Окмотпресс: Сообщение от 09.12.2016 г. об оптимизации системы управления строительной отраслью
Окмотпресс: Сообщение от 30.11.2016 г. о ликвидации Государственной службы по контролю наркотиков
Сообщает пресс-служба президента КР: Подписаны указы об освобождении от исполнения ранее возложенных обязанностей министра
Сообщает пресс-служба президента КР: Подписаны указы о назначении членов правительства КР
Сообщает пресс-служба президента КР: Эльвира Сариева освобождена от исполнения ранее возложенных обязанностей министра образования и науки
Сообщает пресс-служба президента КР: Алмазбек Атамбаев подписал указ об отставке правительства КР
Популярные новости
Раушан Сейткасымова освобождена от&nbsp;должности завотделом аппарата президента Раушан Сейткасымова освобождена от должности завотделом аппарата президента
Окмотпресс: Постановление о&nbsp;внесении изменений и&nbsp;дополнений Окмотпресс: Постановление о внесении изменений и дополнений
Окмотпресс: Постановление правительства о&nbsp;внесении изменений Окмотпресс: Постановление правительства о внесении изменений
Окмотпресс: Об&nbsp;утверждении правил перевозки грузов автотранспортом Окмотпресс: Об утверждении правил перевозки грузов автотранспортом
Бизнес
Серию телепередач о&nbsp;Восточном университете покажут в&nbsp;Государстве Катар Серию телепередач о Восточном университете покажут в Государстве Катар
&laquo;Смартфон по&nbsp;контракту&raquo;&nbsp;&mdash; подарите своей половинке мечту! «Смартфон по контракту» — подарите своей половинке мечту!
MegaCom: контролируйте свои расходы на&nbsp;связь MegaCom: контролируйте свои расходы на связь
&laquo;Скай Мобайл&raquo; (ТМ&nbsp;Beeline) запустил обновленный официальный сайт «Скай Мобайл» (ТМ Beeline) запустил обновленный официальный сайт