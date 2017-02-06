Окмотпресс: Об утверждении плана действий правительства

Постановления Правительства КР № 53 от 30 января 2017 года

Об утверждении Плана действий Правительства Кыргызской Республики по реализации Программы Правительства Кыргызской Республики «Доверие и единство» на 2017 год

В целях реализации Программы Правительства Кыргызской Республики «Доверие и единство», утвержденной постановлением Жогорку Кенеша Кыргызской Республики от 9 ноября 2016 года № 1053–VI , в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить План действий Правительства Кыргызской Республики по реализации Программы Правительства Кыргызской Республики «Доверие и единство» на 2017 год (далее — План) согласно приложению.

2. Государственным органам исполнительной власти Кыргызской Республики и органам местного самоуправления (по согласованию):

— принять исчерпывающие меры по выполнению Плана в установленные сроки;

— ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять для обобщения информацию о выполнении Плана в Министерство экономики Кыргызской Республики.

3. Министерству экономики Кыргызской Республики ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в Аппарат Правительства Кыргызской Республики обобщенную информацию о ходе выполнения Плана.

4. Установить персональную ответственность руководителей государственных органов исполнительной власти Кыргызской Республики и глав органов местного самоуправления за качественное и своевременное выполнение Плана.

5. Признать утратившими силу:

— постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Плана действий Правительства Кыргызской Республики по реализации Программы Правительства Кыргызской Республики «Доверие и единство» на 2016 год от 24 августа 2016 года № 456;

— постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Антикризисного плана действий Правительства Кыргызской Республики на 2016 год» от 12 июля 2016 года № 383.

6. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на соответствующие отделы Аппарата Правительства Кыргызской Республики.