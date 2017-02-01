Сообщает пресс-служба президента КР: Подписан Гражданский процессуальный кодекс КР

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Гражданский процессуальный кодекс Кыргызской Республики.

Принятый Кодекс разработан в целях реализации Указа Президента «О мерах по совершенствованию правосудия в Кыргызской Республике», решений Совета по судебной реформе при Президенте КР в рамках деятельности экспертной рабочей группы, созданной для разработки законопроектов, направленных на реформирование судоустройства.

Новый ГПК КР предусматривает следующие направления реформирования судопроизводства по гражданским делам.

1. Пересмотр инстанционного порядка обжалования решений в целях поднятия эффективности работы судов и повышения стабильности судебного решения.

В ГПК предусматривается следующая модель судебных инстанций:

1) суды первой инстанции – районные суды рассматривают все гражданские дела по существу, при этом рассмотрение дел в основном осуществляется единолично, а в случаях, предусмотренных законом, коллегиально;

2) суды второй инстанции - апелляционный суд, где гражданские дела рассматриваются в составе трех судей с правом возвращения дела на новое рассмотрение в районный суд (неполная апелляция);

3) Верховный суд Кыргызской Республики - кассационный суд, рассматривающий жалобы сторон по правильности применения нижестоящими судами норм материального и процессуального права.

В этом случае основная проверочная деятельность будет сосредоточена в судах второй инстанции, что обеспечит стабильность и единство судебной практики, соблюдение принципа правовой определенности, сокращение общих сроков судопроизводства.

2. Во избежание предъявления необоснованных исков и жалоб предлагается ввести оплату государственной пошлины для обращения в суд при подаче иска (заявления) в суд, предусматривая при этом институт освобождения малоимущих граждан от уплаты государственной пошлины при предоставлении доказательств о материальном положении по делам об имущественных спорах.

3. Для установления адекватных и целесообразных сроков обжалования сокращены сроки обжалования судебных актов в Верховный суд с 1 года до 6 месяцев.

4. В целях усиления роли стадии подготовки дела к судебному разбирательству в процессуальное законодательство вводится институт предварительного судебного заседания, в котором участники процесса обязываются своевременно представлять свои возражения, ходатайства, доказательства до назначения дела к судебному разбирательству.

5. Для конкретизации и исключения расширительного толкования пересмотрен перечень вновь открывшихся обстоятельств и введен институт новых обстоятельств, которыми являются решения международных судов или международных договорных органов, а также постановления Пленума Верховного суда Кыргызской Республики по конкретным делам.

6. Для расширения принципов состязательности, диспозитивности и равноправия сторон пересмотрены роли и полномочия судьи, сторон, прокурора, третьих лиц в гражданском процессе с учетом необходимости максимального включения сторон в судебный процесс, усиления процессуальной ответственности за нарушения требований норм ГПК КР.

Предусматривается введение института медиации на всех стадиях гражданского процесса.

7. В судопроизводство по экономическим делам включена стадия подготовки дела к судебному разбирательству и расширен перечень оснований для возврата искового заявления, аналогично с общим порядком рассмотрения гражданских дел.

В целях унификации процесса по экономическим и гражданским делам вопрос восстановления сроков на подачу жалобы решается судом, которому адресована жалоба.

8. Во избежание необоснованного затягивания рассмотрения дел предусмотрены последствия отзыва жалобы, которые препятствуют повторному обращению с жалобой.

9. В связи с принятием в 2012 году новой редакции Кодекса о детях, согласно которому дела, связанные с усыновлением детей, установлением над ними опеки или попечительства, а также помещением их в интернатные учреждения, рассматриваются судом, предусмотрены отдельные нормы, регулирующие порядок рассмотрения дел этой категории.

10. В целях соблюдения лицами, участвующими в деле, порядка в ходе судебного заседания вводится процессуальная ответственность (штрафные санкции) за неоднократное нарушение и игнорирование требований суда.

11. В связи с реформой административного судопроизводства и разработкой Административного процессуального кодекса из ГПК КР исключены нормы, регулирующие порядок рассмотрения административных дел.

Кроме того, в целях исключения пробелов и противоречий (внутренних и внешних) некоторые нормы ГПК КР приведены в соответствие с другими законами.

Указанные направления реформирования судопроизводства по гражданским делам позволят наиболее эффективно соблюдать закрепленные процессуальным законодательством принципы судопроизводства и полноценно осуществлять функцию защиты прав и законных интересов граждан, юридических лиц, исходя из принципа равенства всех перед законом, права на справедливое и гласное судебное разбирательство.

Сроки и порядок вступления в силу ГПК КР предусмотрен Законом Кыргызской Республики «О введении в действие Гражданского процессуального кодекса Кыргызской Республики, Административно-процессуального кодекса Кыргызской Республики, Закона Кыргызской Республики «О статусе судебных исполнителей и об исполнительном производстве» - с 1 июля 2017 года.