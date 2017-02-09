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Сообщает пресс-служба президента КР: Алмазбек Атамбаев подписал указ об обнародовании официального текста Конституции

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев сегодня, 27 января, в ходе торжественной церемонии подписал Указ об обнародовании официального текста Конституции Кыргызской Республики.

После подписания Указа об обнародовании официального текста Конституции Кыргызской Республики Президент Алмазбек Атамбаев передал копии оригинала текста Конституции торага Жогорку Кенеша Чыныбаю Турсунбекову, Премьер-министру КР Сооронбаю Жээнбекову, председателю Верховного суда КР Айнаш Токбаевой и председателю Конституционной палаты Верховного суда КР Эркинбеку Мамырову.
Ссылка: http://www.24kg.org/ofitsialno/44020/
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Сообщает пресс-служба президента КР: Алмазбек Атамбаев подписал Закон «О внесении изменений в Конституцию Кыргызской Республики»
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