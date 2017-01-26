Окмотпресс: Сообщение от 25.01.2017 г. о внесении изменений и дополнений в постановление об утверждении положения о порядке определении цен (тарифов) на товары (работы, услуги) хозяйствующих субъектов, регулируемых государством

Постановление Правительства КР № 36 от 20 января 2017 года



О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о порядке определении цен (тарифов) на товары (работы, услуги) хозяйствующих субъектов, регулируемых государством» от 18 февраля 2013 года № 83



В целях оптимизации механизма определения цен (тарифов) на товары (работы, услуги) хозяйствующих субъектов, регулируемых государством, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:



1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о порядке определения цен (тарифов) на товары (работы, услуги) хозяйствующих субъектов, регулируемых государством» от 18 февраля 2013 года № 83 следующие изменения и дополнения:



в Положении о порядке определения цен (тарифов) на товары (работы, услуги) хозяйствующих субъектов, регулируемых государством, утвержденном вышеуказанным постановлением:



- в названии слово «определении» заменить словом «определения»;



- в пункте 1:



абзац первый после слова «монополий» дополнить словами и цифрами «(в сферах, согласно статьи 21 Закона Кыргызской Республики «О естественных монополиях в Кыргызской Республике»)»;



в абзацах первом и втором слова «и разрешенных» исключить;



- по всему тексту слова «государственный антимонопольный» в различных падежах заменить словом «уполномоченный» в соответствующих падежных формах;



- в пункте 2 и в названии главы 3 слова «уровня рентабельности,» исключить;



- пункт 3 изложить в следующей редакции:



«3. Цены (тарифы) формируются исходя из экономически обоснованных затрат (фактических и/или плановых) и размера прибыли, определенной индивидуально для каждого субъекта, с учетом отраслевой специфики, по согласованию с уполномоченным органом в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, и налогов, предусмотренных налоговым законодательством.»;



- дополнить пунктом 31 следующего содержания:



«31. При осуществлении регулирования цен (тарифов) на товары (работы, услуги) субъектов естественных монополий для расчета необходимой валовой выручки субъекта естественной монополии уполномоченный орган вправе применять, в том числе следующие методы регулирования цен (тарифов) и (или) их сочетания в соответствии с законодательством о естественных монополиях:



1) метод экономически обоснованных затрат;



2) метод доходности инвестированного капитала;



3) метод сравнительного анализа.



Вне зависимости от выбранного метода регулирования цен (тарифов) на товары (работы, услуги) субъектов естественных монополий при установлении цены (тарифа) соблюдаются следующие условия:



возмещение субъектам естественных монополий экономически обоснованных затрат, связанных с осуществлением регулируемой деятельности;



получение субъектами естественных монополий экономически обоснованной прибыли.



Выбор метода регулирования в отношении субъектов естественных монополий и переход к стимулирующим методам регулирования цен (тарифов) осуществляются с учетом:



стимулирования субъектов естественных монополий к снижению расходов;



формирования цен (тарифов) на товары (работы, услуги) субъектов естественных монополий с учетом уровня надежности и качества реализуемого товара (работы, услуги);



повышения энергетической эффективности деятельности субъектов естественных монополий.



При использовании метода доходности инвестированного капитала необходимая валовая выручка субъекта естественной монополии устанавливается на основе следующих долгосрочных параметров регулирования, установленных уполномоченным органом:



базовый уровень операционных расходов;



база инвестированного капитала;



чистый оборотный капитал;



норма доходности инвестированного капитала;



срок возврата инвестированного капитала;



норматив технологического расхода (потерь);



уровень надежности и качества реализуемого товара (работы, услуги).



Цены (тарифы) устанавливаются на основе необходимой валовой выручки, которая определяется с учетом ежегодных корректировок, осуществляемых в течение долгосрочного периода регулирования, и обеспечивает:



покрытие расходов (затрат);



возврат инвестированного капитала;



получение дохода на инвестированный капитал.»;



- пункт 4 изложить в следующей редакции:



«4. Цены (тарифы) должны быть установлены с учетом отраслевых особенностей, масштабов их деятельности, рыночной конъюнктуры, среднесрочных (долгосрочных) макроэкономических и отраслевых прогнозов, а также мер ценового (тарифного) регулирования этих субъектов, в том числе возможности установления дифференцированного тарифа, который не может быть установлен по принципу принадлежности потребителя (групп потребителей) к любому из государств-членов Евразийского экономического союза.»;



- в пункте 5:



подпункт 12 признать утратившим силу;



дополнить подпунктами 13-18 следующего содержания:



«13) базовый уровень операционных расходов — уровень операционных расходов, установленный на первый год долгосрочного периода регулирования;

14) метод экономически обоснованных затрат — метод формирования тарифов на основе расчета необходимой валовой выручки от реализации каждого вида товаров (работ, услуг) и расчетного объема производства соответствующего вида товаров (работ, услуг);



15) метод доходности инвестиционного капитала — метод формирования долгосрочных тарифов, предусматривающий расчет необходимой валовой выручки с учетом возврата инвестированного капитала в установленный срок и получения дохода на инвестированный капитал;



16) необходимая валовая выручка — экономически обоснованный объем финансовых средств, необходимый субъекту естественной монополии для осуществления регулируемой деятельности в течение расчетного периода регулирования. В случае, если для субъекта естественной монополии устанавливаются несколько тарифов (ставок, сборов) и (или) конечные тарифы имеют несколько сегментных составляющих, необходимая валовая выручка рассчитывается (разбивается) на нескольких соответствующих составляющих;



17) норма доходности инвестированного капитала — прибыль, выраженная в процентном отношении к инвестированному капиталу;



18) метод сравнительного анализа — метод формирования тарифов, предусматривающий расчет необходимой валовой выручки с учетом сравнения эффективности деятельности субъекта естественной монополии в группе субъектов естественных монополий, сопоставимых по экономическим и техническим характеристикам.»;



- в абзаце первом пункта 7 слова «предельного уровня рентабельности,» исключить;



- дополнить пунктом 121 следующего содержания:



«121. После рассмотрения расчетных материалов в соответствии с пунктом 12 настоящего Положения уполномоченный орган проводит процедуру публичного обсуждения проекта цен (тарифов) или его предельного уровня на регулируемые товары (работы, услуги) субъекта естественной монополии с приглашением представителей государственных органов, потребителей и их общественных объединений, средств массовой информации, независимых экспертов и субъектов естественных монополий.



Принципы проведения обсуждения:



1) гласность;



2) соблюдение баланса интересов потребителей и субъектов естественных монополий.



Уполномоченный орган до проведения публичного обсуждения размещает на своем Интернет-ресурсе информацию об ожидаемых изменениях цен (тарифов) или его предельного уровня на регулируемые товары (работы, услуги) субъектов естественных монополий для конечных потребителей.



Сведения, составляющие коммерческую и иную охраняемую законом тайну, не подлежат оглашению на публичных слушаниях без согласования с субъектом естественной монополии.



Общественное обсуждение проекта тарифов на электроэнергию осуществляется в соответствии с Законом Кыргызской Республики «Об электроэнергетике».»;



- в пункте 14:



в абзаце втором подпункта 5 слова «стимулирующие и» исключить;



в абзаце шестом подпункта 5 слова «премии за производственные результаты, в том числе вознаграждения по итогам работы за год,» исключить;



абзац второй подпункта 7 изложить в следующей редакции:



«- оплата труда работников, относящихся к управленческому и общехозяйственному персоналу. Предельный уровень оплаты труда административно-управленческого персонала субъектов естественных монополий, а также хозяйствующих субъектов, в которых государство владеет не менее 51 процентом акций, государственных предприятий, государственных учреждений согласовывается с уполномоченным органом;»;



подпункт 12 дополнить абзацем восемнадцатым следующего содержания:



«- сумма процентов, начисленных или выплаченных не из государственного бюджета и не под гарантию Правительства Кыргызской Республики, в зависимости от метода учета, применяемого хозяйствующим субъектом за кредиты, полученные для приобретения основных средств, в виде амортизационных отчислений;»;



- в пункте 16 слова «хозяйствующих субъектов» заменить словами «субъектов естественных монополий»;



- дополнить пунктами 161 и 162 следующего содержания:



«161. Прибыль субъекта естественной монополии должна обеспечивать возможность реализации утвержденной инвестиционной программы, его стабильное функционирование и возможность обслуживания потребителей. Сумма прибыли, учитываемая при расчете цен (тарифов) субъекта естественной монополии, рассчитывается в соответствии с законодательством о естественных монополиях в зависимости от сферы естественной монополии и выбранного метода регулирования цен (тарифов).



Расчет цен (тарифов) субъекта естественной монополии и хозяйствующих субъектов производится раздельно по каждому виду регулируемых товаров (работ, услуг).



162. Стимулирование субъектов естественных монополий к снижению расходов (затрат) и повышению эффективности деятельности осуществляется путем предоставления возможности получения и использования дополнительной прибыли по регулируемым видам деятельности за счет экономии расходов (затрат) посредством:



внедрения более эффективных методов и технологий оказания регулируемых услуг;



рационального использования денежных средств в результате проведения конкурсных (тендерных) процедур;



проведения мероприятий по снижению нормативных технологических (технических) расходов (потерь);



внедрения передовых методов организации труда;



внедрения энерго — и ресурсосберегающих технологий;



проведения иных мероприятий по сокращению и оптимизации расходов (затрат).



При этом субъект естественной монополии представляет в уполномоченный орган материалы, подтверждающие экономию расходов (затрат), с приложением материалов, подтверждающих фактическое использование указанной экономии.



Полученная субъектом естественной монополии экономия расходов (затрат) по регулируемому виду деятельности, в случае представления в уполномоченный орган экономического обоснования по проведенным мероприятиям, не учитывается при расчете тарифов (калькуляция расходов (затрат) осуществляется без учета наличия экономии) в течение периода с начала формирования экономии расходов (затрат) до истечения 3 лет после окончания срока окупаемости расходов (затрат) на проведение оптимизационных мероприятий.



При получении дополнительной прибыли в результате оптимизации расходов (затрат) или применения более эффективных методов и технологий оказания регулируемых услуг субъект естественной монополии направляет сумму экономии на создание новых производственных активов, расширение, восстановление, обновление, поддержку, реконструкцию и техническое перевооружение производственных активов, а также вправе направлять сумму экономии на выплату вознаграждений сотрудникам в сумме, не превышающей 10 процентов от величины полученной экономии расходов (затрат).»;



- в пункте 19:



в подпунктах 2 и 6 слова «рентабельности или» исключить;



подпункт 5 изложить в следующей редакции:



«5) формирование цен (тарифов) без учета удешевления сырья, материалов и других технологических изменений, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 162 настоящего Положения;»;



в подпункте 8 слово «преднамеренное» заменить словами «экономически необоснованное»;



в подпункте 10 слово «антимонопольному» заменить словом «уполномоченному»;



- пункт 23 признать утратившим силу.



2. Настоящее постановление вступает в силу 13 февраля 2017 года и подлежит официальному опубликованию.