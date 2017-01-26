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Окмотпресс: Сообщение от 25.01.2017 г. об утверждении положения о порядке проведения аккредитации общественных объединений физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности

Постановление Правительства КР № 35 от 20 января 2017 года
 
Об утверждении Положения о порядке проведения аккредитации общественных объединений физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности

В соответствии со статьей 6 Закона Кыргызской Республики «О физической культуре и спорте», статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:
Утвердить Положение о порядке проведения аккредитации общественных объединений физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности согласно приложению.
Государственному агентству по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики в двухмесячный срок разработать и внести в установленном порядке на рассмотрение Правительства Кыргызской Республики законопроект, предусматривающий внесение изменений в Закон Кыргызской Республики «О физической культуре и спорте» в части финансирования общественных объединений физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности.
Признать утратившими силу:

- постановление Правительства Кыргызской Республики «Об аккредитации физкультурно-спортивных объединений (федераций, союзов, ассоциаций) по различным видам спорта в Кыргызской Республике» от 16 октября 2003 года № 649;

- постановление Правительства Кыргызской Республики «О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об аккредитации физкультурно-спортивных объединений (федераций, союзов, ассоциаций) по различным видам спорта в Кыргызской Республике» от 16 октября 2003 года № 649» от 23 августа 2011 года № 491.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел образования, культуры и спорта Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.
Ссылка: http://www.24kg.org/ofitsialno/43954/
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