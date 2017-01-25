Сообщает пресс-служба президента КР: Национальная гвардия КР стала структурным подразделением Генерального штаба ВС КР

В соответствии с Указом Президента – Главнокомандующего Вооруженными Силами Кыргызской Республики«О дальнейших мерах по реформированию системы управления Вооруженными Силами Кыргызской Республики» и в целях совершенствования организации управления Вооруженными Силами и создания единой системы финансового и материально-технического обеспечения Вооруженных Сил, Национальная гвардия Кыргызской Республики выведена из статуса государственного ведомства и стала структурным подразделением Генерального штаба ВС КР.



Командующий Национальной гвардии ВС КР назначается на должность и освобождается от должности Президентом - Главнокомандующим Вооруженными Силами Кыргызской Республики по представлению начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Кыргызской Республики.