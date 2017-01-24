Сообщает пресс-служба президента КР: Подписан закон о введении в действие Гражданского процессуального, Административно-процессуального кодексов, закона о статусе судебных исполнителей

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Закон Кыргызской Республики «О введении в действие Гражданского процессуального кодекса Кыргызской Республики, Административно-процессуального кодекса Кыргызской Республики, Закона Кыргызской Республики «О статусе судебных исполнителей и об исполнительном производстве».

Принятый Закон разработан в целях реализации Указа Президента Кыргызской Республики «О мерах по совершенствованию правосудия в Кыргызской Республике» от 8 августа 2012 года № 147, решений Совета по судебной реформе при Президенте Кыргызской Республики в рамках деятельности экспертной рабочей группы, созданной для разработки законопроектов, направленных на реформирование судоустройства.

Закон предусматривает порядок введения в действие:

Гражданского процессуального кодекса Кыргызской Республики (ГПК) – с 1 июля 2017 года;

Административно-процессуального кодекса Кыргызской Республики (АПК) – с 1 июля 2017 года;

Закона Кыргызской Республики «О статусе судебных исполнителей и об исполнительном производстве» (Закон об исполнительном производстве) – с 1 июля 2017 года;

- признание утратившими силу ряда нормативных правовых актов;

- некоторые переходные положения, необходимые для оптимального применения ГПК, АПК и Закона об исполнительном производстве.

Принятым Законом разрешаются коллизии, связанные с применением норм ГПК и АПК к процессуальным правоотношениям, существующим на момент введения в действия ГПК и АПК, а также снимающие коллизии, связанные с разделением подсудности между судами в связи с введением в действие данных кодексов.

В целях оптимизации вопросов взимания государственной пошлины в интересах участников процесса Закон предусматривает переходные положения по порядку взимания государственной пошлины в связи с введением в действие ГПК и АПК.

Принятый Закон также предусматривает иные нормы, направленные на урегулирование вопросов, связанных с осуществлением исполнительного производства до и после введения его в действие.

В частности, Закон устанавливает, что:

- все дела по жалобам на решения и действия судебного исполнителя, находящиеся в производстве межрайонных судов ко дню вступления в силу Закона об исполнительном производстве подлежат разрешению по существу (окончанию производством) межрайонными судами;

- исполнительные документы (решения судов и другие акты, отнесенные законодательством к исполнительным документам), находящиеся в производстве судебных исполнителей и не исполненные ко дню вступления в силу Закона об исполнительном производстве, подлежат исполнению в соответствии с его положениями.

Принятый Закон также содержит нормы, в соответствии с которыми поручается:

- Правительству Кыргызской Республики привести в соответствие с Законом об исполнительном производстве свои нормативные правовые акты и внести в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики предложения в целях приведения иного законодательства в соответствие с Законом об исполнительном производстве;

- Судебному департаменту при Верховном суде Кыргызской Республики самостоятельно, а в некоторых случаях во взаимодействии с другими государственными органами осуществить мероприятия, направленные на реализацию положения Закона об исполнительном производстве. Это поручение вытекает, например, из положений Закона об исполнительном производстве, устанавливающем возможность отслеживания имущественного положения должника. В таком случае необходимо осуществить мероприятия, направленные на обеспечение взаимодействия между судебными исполнителями и соответствующими государственными органами (ГРС, Финнадзор и т.д.).

Закон вступает в силу со дня официального опубликования.