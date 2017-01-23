Сообщает пресс-служба президента КР: Внесены изменения в Закон «Об основах социального обслуживания населения в Кыргызской Республики»

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «Об основах социального обслуживания населения в Кыргызской Республики».

Закон принят в целях учета и регулирования оказания социальных услуг лицам, освободившимся из мест лишения свободы.

В указанных целях принятым Законом вносятся изменения в Закон «Об основах социального обслуживания населения в Кыргызской Республики», в частности:

- абзац девятнадцатый статьи 4 излагается в следующей редакции: «лица, освободившиеся из исправительных учреждений»;

- статья 25 дополняется частью 2, согласно которому порядок предоставления социальных услуг лицам, освободившимся из исправительных учреждений, определяется Правительством Кыргызской Республики.

Принятый Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.