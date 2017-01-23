Сообщает пресс-служба президента КР: Внесены изменения в Кодекс Кыргызской Республики об административной ответственности

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в Кодекс Кыргызской Республики об административной ответственности».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 14 декабря 2016 года.

Целью Закона являются повышение уровня воспитания молодежи и нравственности общества, обеспечение общественной безопасности путем усиления мер административной ответственности за употребление алкогольной и (или) спиртосодержащей продукции, а также наркотических средств или психотропных веществ в общественных местах.

Предусмотрено усиление ответственности лиц, вовлекающих несовершеннолетних в антисоциальное поведение.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.