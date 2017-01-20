Окмотпресс: Сообщение от 20.01.2017 г. о внесении изменения в постановление «Об утверждении Типового положения о государственном научном учреждении»

Постановление № 38 от 20 января 2017 года



О внесении изменения в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Типового положения о государственном научном учреждении» от 26 июня 2013 года № 380



В целях упорядочения управленческой работы в государственных научных учреждениях, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:



1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Типового положения о государственном научном учреждении» от 26 июня 2013 года № 380 следующее изменение:



в Типовом положении о государственном научном учреждении, утвержденном вышеназванным постановлением:



- пункт 16 изложить в следующей редакции:



«16. Руководитель государственного органа, в ведении которого находится государственное научное учреждение, при наличии вакантной должности руководителя данного научного учреждения, исполнение его обязанностей возлагает на заместителя руководителя или другое лицо, на срок не более трех месяцев.».



2. Государственным органам, в чьем ведении находятся государственные научные учреждения:



- инициировать и внести в установленном порядке на рассмотрение Правительства Кыргызской Республики проекты нормативных правовых актов, вытекающие из настоящего постановления;



- привести свои решения в соответствие с настоящим постановлением.



3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.