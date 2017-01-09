Сообщает пресс-служба президента КР: Внесено изменение в Закон «О тарифах страховых взносов по государственному социальному страхованию»

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменения в Закон Кыргызской Республики «О тарифах страховых взносов по государственному социальному страхованию».

Закон принят в целях установления тарифов страховых взносов членам крестьянских (фермерских) хозяйств (далее - КФХ) без образования юридического лица в фиксированном размере в зависимости от сельскохозяйственного назначения земельного участка в соответствии с базовыми ставками земельного налога.

В указанных целях принятым Законом вносится изменение в пункт 2 статьи 5 Закона «О тарифах страховых взносов по государственному социальному страхованию».

Согласно внесенным изменениям, фиксированные ставки тарифов страховых взносов (от базовых ставок земельного налога) устанавливаются для глав и членов КФХ без образования юридического лица в зависимости от сельскохозяйственного назначения земельного участка в разрезе районов Кыргызской Республики.

Главам и членам КФХ без образования юридического лица, расположенных в условиях высокогорья и отдаленных труднодоступных зонах, при уплате тарифов страховых взносов предоставляются льготы в порядке, установленном Правительством.

Принятый Закон вступает в силу со дня официального опубликования. Частью 2 статьи 2 принятого Закона Правительству поручается в трехмесячный срок привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом.