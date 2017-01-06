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Окмотпресс: Сообщение от 06.01.2017 г. об установлении Дня работников государственной и муниципальной службы

6/01/17 12:10

Постановления №1 от 4 января 2017 года
 
Об установлении Дня работников государственной и муниципальной службы

Отмечая вклад государственной и муниципальной службы в процесс развития страны, в целях повышения роли государственного и муниципального управления, принимая во внимание резолюцию Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций от 20 декабря 2002 года № 57/277 «Государственное управление и развитие», в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Установить 23 июня Днем работников государственной и муниципальной службы Кыргызской Республики.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Кыргызской Республики «Об установлении Дня работников государственной службы Кыргызской Республики» от 22 июня 2007 года

№ 242.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении семи дней со дня официального опубликования.

URL: http://_/ofitsialno/42799/

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