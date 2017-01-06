Окмотпресс: Сообщение от 06.01.2017 г. о проекте Закона КР «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «Об основах социального обслуживания населения в Кыргызской Республике»

Постановления №2 от 4 января 2017 года



О проекте Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «Об основах социального обслуживания населения в Кыргызской Республике»



В соответствии со статьей 79 Конституции Кыргызской Республики Правительство Кыргызской Республики постановляет:



1. Одобрить проект Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «Об основах социального обслуживания населения в Кыргызской Республике».



2. Направить указанный законопроект на рассмотрение в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики.



3. Назначить министра труда и социального развития Кыргызской Республики официальным представителем Правительства Кыргызской Республики при рассмотрении указанного законопроекта Жогорку Кенешем Кыргызской Республики.