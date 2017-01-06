Окмотпресс: Сообщение от 06.01.2017 г. о внесении изменений в постановление «Об утверждении Порядка осуществления закупок услуг, связанных с изготовлением персонифицированных документов Кыргызской Республики»

Постановления №3 от 4 января 2017 года



О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Порядка осуществления закупок услуг, связанных с изготовлением персонифицированных документов Кыргызской Республики» от 29 мая 2002 года № 351



В целях упорядочения процедур закупок персонифицированных документов Кыргызской Республики, в соответствии с Законом Кыргызской Республики «О государственных закупках», статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:



1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Порядка осуществления закупок услуг, связанных с изготовлением персонифицированных документов Кыргызской Республики» от 29 мая 2002 года № 351 следующие изменения:



- в пункте 2 слово «тендерных» заменить словом «конкурсных»;



- в Порядке осуществления закупок услуг, связанных с изготовлением персонифицированных документов Кыргызской Республики, утвержденном вышеуказанным постановлением:



в главе 2:



в пункте 6 слова «, за исключением документов государственного значения, приобретаемых у отечественных производителей, определенных Правительством Кыргызской Республики, в соответствии с законом Кыргызской Республики в сфере государственных закупок» исключить;



по всему тексту слова «тендер», «тендерная» в различных падежах и числах заменить словами «конкурс», «конкурсная» в соответствующих падежах и числах.



2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении семи дней со дня официального опубликования.