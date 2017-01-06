Окмотпресс: Сообщение от 06.01.2017 г. о внесении изменений и дополнения в постановление «Об утверждении Положения о специальном счете Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики»

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Постановления №714 от 30 декабря 2016 года
О внесении изменений и дополнения в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о специальном счете Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики» от 29 января 2016 года № 40
В целях улучшения качества выполняемых задач и функций подведомственных предприятий Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о специальном счете Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики» от 29 января 2016 года № 40 следующие изменения и дополнение:
в Положении о специальном счете Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики, утвержденного вышеуказанным постановлением:
- абзац девятнадцатый пункта 8 изложить в следующей редакции:
«- оказание возмездной финансовой помощи подведомственным подразделениям и предприятиям Комитета, а также на другие мероприятия, направленные на улучшение их деятельности.»;
- абзац четвертый пункта 9 после слов «для подведомственных предприятий Комитета» дополнить словами «на возмездной или безвозмездной основе.»;
- в абзаце четвертом пункта 10 слова «непосредственно участвующих в подготовке геологических информационных ресурсов» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении семи дней со дня официального опубликования.
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