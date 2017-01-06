Окмотпресс: Сообщение от 06.01.2017 г. об объединении Кыргызского научного центра гематологии и Национального центра онкологии

Премьер-министр Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал постановление «О вопросах реорганизации Национального центра онкологии при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики».



Согласно документу, с целью оптимизации службы гематологии в Кыргызстане необходимо проведение реорганизации службы путем присоединения Кыргызского научного центра гематологии (КНЦГ) к Национальному центру онкологии (НЦО). Таким образом, объединение двух центров позволит уменьшить расходы на содержание административно-управленческого персонала, а высвобожденные средства направить непосредственно на лечение больных.



Необходимо отметить, что анализ показателей эффективности штатной численности персонала КНЦГ показал, что средняя нагрузка на 1 врача в месяц по числу выписанных больных за 2014 год составила всего 10 человек при нормативной нагрузке 18-20 больных.



Анализ финансовой деятельности КНЦГ показал, что в 2014 году по сравнению с 2006 годом расходы на содержание персонала увеличились в 7,6 раза или на 13,2 млн. сомов, доля расходов на содержание персонала в общем бюджете увеличилась с 40,7% до 54,8%. При анализе эффективности работы коечного фонда КНЦГ выявлено, что коечный фонд используется на 88-90%.



Кроме того, имеются такие проблемы, как большая текучесть кадров, здание КНЦГ не приспособлено для оказания качественной медицинской помощи онкологическим больным, отмечается недостаточное оснащение медицинским оборудованием, отделение онкогематологии не отвечает международным стандартам для проведения химиотерапии.



В этой связи, решение об объединении двух центров принято в целях рационального и эффективного использования ресурсов при оказании высокоспециализированной медицинской помощи больным с онкологическими, онкогематологическими заболеваниями и болезнями крови.



Согласно постановлению, будет проведена реорганизация НЦО путем присоединения к нему КНЦГ, Национальный центр онкологии при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики будет переименован в Национальный центр онкологии и гематологии при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики, а также утвержден Устав Национального центра онкологии и гематологии при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики.