Сообщает пресс-служба президента КР: Присвоены дипломатические ранги

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Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Указ, согласно которому Омуралиеву Кубанычбеку Касымовичу присвоен дипломатической ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызской Республики.
Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Указ, согласно которому Бактыгуловой Канайым Джумадиловне присвоен дипломатической ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызской Республики.
Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Указ, согласно которому Джунусову Ибрагиму Коджоназаровичу присвоен дипломатической ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника Кыргызской Республики.
Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Указ, согласно которому Джусупову Бакыту Алиевичу присвоен дипломатической ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника Кыргызской Республики.
Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Указ, согласно которому Жумабаеву Абдилатифу Кудайкуловичу присвоен дипломатической ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника Кыргызской Республики.
Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Указ, согласно которому Тентимишову Максату Ишенбековичу присвоен дипломатической ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника Кыргызской Республики.
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