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Сообщает пресс-служба президента КР: Присвоены дипломатические ранги

4/01/17 10:16

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Указ, согласно которому Омуралиеву Кубанычбеку Касымовичу присвоен дипломатической ранг  Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызской Республики.

 

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Указ, согласно которому Бактыгуловой Канайым Джумадиловне присвоен дипломатической ранг  Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызской Республики.

 

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Указ, согласно которому Джунусову Ибрагиму Коджоназаровичу присвоен дипломатической ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника Кыргызской Республики.

 

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Указ, согласно которому Джусупову Бакыту Алиевичу присвоен дипломатической ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника Кыргызской Республики.

 

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Указ, согласно которому Жумабаеву Абдилатифу Кудайкуловичу присвоен дипломатической ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника Кыргызской Республики.

 

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Указ, согласно которому Тентимишову Максату Ишенбековичу присвоен дипломатической ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника Кыргызской Республики.

 

 

 

URL: http://_/ofitsialno/42721/

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