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Сообщает пресс-служба президента КР: Виктор Бутанаев, Макелек Омурбай уулу и Юлий Худяков награждены орденами «Манас» III степени

4/01/17 10:15

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев сегодня, 31 декабря, подписал Указ, согласно которому за большой вклад в сохранение и развитие исторического и культурного наследия народа Кыргызстана орденами «Манас» III степени награждаются:

 

Бутанаев Виктор Яковлевич

-

историк, этнограф, руководитель лаборатории этнографии Хакасского государственного университета               им. Н.Ф. Катанова;

 

Өмүрбай уулу Макелек

-

языковед, фольклорист;

 

Худяков Юлий Сергеевич

-

историк, археолог, профессор кафедры археологии и этнографии Новосибирского государственного университета.

URL: http://_/ofitsialno/42720/

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