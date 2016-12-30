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Сообщает пресс-служба президента КР: Подписан закон по соглашению о сотрудничестве государств СНГ в вопросах возвращения несовершеннолетних в государства их постоянного проживания

30/12/16 13:21

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Закон Кыргызской Республики «О ратификации Исполнительного протокола к Соглашению о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в вопросах возвращения несовершеннолетних в государства их постоянного проживания от 7 ноября 2002 года, подписанного 30 октября 2015 года в городе Душанбе».

 

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 24 ноября 2016 года.

 

Целью Соглашения является определение порядка взаимных расчетов между Сторонами при возмещении расходов, связанных с возвращением несовершеннолетних в государства их постоянного проживания.

 

В связи с возникающими сложностями при осуществлении договоренностей по финансовым вопросам между Сторонами, в целях реализации положений статьи 7 вышеуказанного Соглашения и полного урегулирования вопросов, связанных с возмещением расходов, понесенных Сторонами при возвращении несовершеннолетних в государства их постоянного проживания, был инициирован проект Исполнительного протокола к Соглашению, который был одобрен в ходе очередного заседания Совета министров внутренних дел государств-участников СНГ в 2014 году в городе Чолпон-Ата.

 

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

URL: http://_/ofitsialno/42662/

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