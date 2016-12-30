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Сообщает пресс-служба президента КР: Подписан закон о ратификации соглашения с Международной ассоциацией развития о финансировании по проекту «Устойчивое развитие сельского водоснабжения и санитарии»

30/12/16 11:08

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Закон Кыргызской Республики «О ратификации Соглашения о финансировании между Правительством Кыргызской Республики и Международной ассоциацией развития по проекту «Устойчивое развитие сельского водоснабжения и санитарии», подписанного 26 октября 2016 года в городе Бишкек».

 

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 21 декабря 2016 года.

 

Целью Соглашения является улучшение доступа и качества услуг водоснабжения и санитарии в участвующих сельских сообществах, укрепление потенциала институтов получателя в секторе водоснабжения и санитарии.

Финансирование Международной ассоциации развития будет направлено на мероприятия в отобранных селах Ошской, Чуйской и Иссык-Кульской областей.

 

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

URL: http://_/ofitsialno/42648/

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