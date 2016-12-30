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Сообщает пресс-служба президента КР: Внесены изменения в Кодекс Кыргызской Республики об административной ответственности

30/12/16 10:09

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в Кодекс Кыргызской Республики об административной ответственности».


Закон принят Жогорку Кенешем 16 ноября 2016 года.

Целью Закона является усиление административной ответственности за нецелевое использование жилых помещений в многоквартирных жилых домах.

С этой целью в статью 4873 вносится дополнение, предусматривающее административную ответственность за предоставление, передачу, использование жилых помещений в многоквартирном доме в качестве почасовых и посуточных гостиниц.

Данное правонарушение влечет наложение штрафа на граждан - семьдесят, на должностных лиц - девяносто, на юридических лиц - семьсот расчетных показателей.

Далее Закон предусматривает, что органы внутренних дел будут рассматривать дела по указанному административному правонарушению и налагать административные взыскания.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

URL: http://_/ofitsialno/42634/

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