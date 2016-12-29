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Окмотпресс: Сообщение от 29.12.2016 г. о проекте закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты

29/12/16 15:39

Постановление Правительства КР №698 от 23 декабря 2016 года

О проекте Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (в законы Кыргызской Республики «О государственном пенсионном социальном страховании» и «О минимальной заработной плате в Кыргызской Республике»)

В соответствии со статьей 79 Конституции Кыргызской Республики Правительство Кыргызской Республики постановляет:
1. Одобрить проект Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (в законы Кыргызской Республики «О государственном пенсионном социальном страховании» и «О минимальной заработной плате в Кыргызской Республике»).
2. Направить указанный законопроект на рассмотрение в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики.
3. Назначить председателя Социального фонда Кыргызской Республики официальным представителем Правительства Кыргызской Республики при рассмотрении данного законопроекта Жогорку Кенешем Кыргызской Республики.

URL: http://_/ofitsialno/42591/

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