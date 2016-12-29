Окмотпресс: Сообщение от 29.12.2016 г. о проекте Закона «О внесении изменения в Кодекс Кыргызской Республики об административной ответственности»

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Постановление Правительства КР №699 от 23 декабря 2016 года
О проекте Закона Кыргызской Республики «О внесении изменения в Кодекс Кыргызской Республики об административной ответственности»
В соответствии со статьей 79 Конституции Кыргызской Республики Правительство Кыргызской Республики постановляет:
1. Одобрить проект Закона Кыргызской Республики «О внесении изменения в Кодекс Кыргызской Республики об административной ответственности».
2. Направить указанный законопроект на рассмотрение в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики.
3. Назначить директора Государственной инспекции по экологической и технической безопасности при Правительстве Кыргызской Республики официальным представителем Правительства Кыргызской Республики при рассмотрении указанного законопроекта Жогорку Кенешем Кыргызской Республики.
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