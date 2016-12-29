Окмотпресс: Сообщение от 29.12.2016 г. о внесении изменения в постановление об утверждении положений и порядка по администрированию налогов

Постановление Правительства КР №702 от 27 декабря 2016 года



О внесении изменения в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении положений и Порядка по администрированию налогов» от 7 апреля 2011 года № 144



В целях совершенствования налогового администрирования, в соответствии с разделом IX Налогового кодекса Кыргызской Республики Правительство Кыргызской Республики постановляет:



1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении положений и Порядка по администрированию налогов» от 7 апреля 2011 года № 144 следующее изменение:



- Положение о порядке регистрации налогоплательщиков по налогу на добавленную стоимость, утвержденное вышеуказанным постановлением, изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.



2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.