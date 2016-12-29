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Окмотпресс: Сообщение от 29.12.2016 г. о внесении изменения в постановление об утверждении положений и порядка по администрированию налогов

29/12/16 15:39

Постановление Правительства КР №702 от 27 декабря 2016 года
 
О внесении изменения в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении положений и Порядка по администрированию налогов» от 7 апреля 2011 года № 144

В целях совершенствования налогового администрирования, в соответствии с разделом IX Налогового кодекса Кыргызской Республики Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении положений и Порядка по администрированию налогов» от 7 апреля 2011 года № 144 следующее изменение:

- Положение о порядке регистрации налогоплательщиков по налогу на добавленную стоимость, утвержденное вышеуказанным постановлением, изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.

URL: http://_/ofitsialno/42589/

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