Окмотпресс: Сообщение от 29.12.2016 г. о внесении изменения в постановление об утверждении положений и порядка по администрированию налогов

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Постановление Правительства КР №702 от 27 декабря 2016 года
О внесении изменения в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении положений и Порядка по администрированию налогов» от 7 апреля 2011 года № 144
В целях совершенствования налогового администрирования, в соответствии с разделом IX Налогового кодекса Кыргызской Республики Правительство Кыргызской Республики постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении положений и Порядка по администрированию налогов» от 7 апреля 2011 года № 144 следующее изменение:
- Положение о порядке регистрации налогоплательщиков по налогу на добавленную стоимость, утвержденное вышеуказанным постановлением, изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.
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