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Окмотпресс: Сообщение от 29.12.2016 г. о внесении изменения в постановление о денежных нормах питания в учреждениях социальной сферы

29/12/16 15:38

Постановление Правительства КР №701 от 27 декабря 2016 года

О внесении изменения в постановление Правительства Кыргызской Республики «О денежных нормах питания в учреждениях социальной сферы» от 15 января 2008 года № 7

В целях социальной защиты воспитанников школ-интернатов при средних специальных музыкальных и художественных школах, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О денежных нормах питания в учреждениях социальной сферы» от 15 января 2008 года № 7 следующее изменение:

в приложении к вышеуказанному постановлению:

- в пункте 5 цифры «40» заменить цифрами «110».

2. Министерству образования и науки Кыргызской Республики принять необходимые меры, вытекающие из настоящего постановления.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел образования, культуры и спорта Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.

URL: http://_/ofitsialno/42587/

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