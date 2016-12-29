Окмотпресс: Сообщение от 29.12.2016 г. о внесении изменения в постановление о денежных нормах питания в учреждениях социальной сферы

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Постановление Правительства КР №701 от 27 декабря 2016 года
О внесении изменения в постановление Правительства Кыргызской Республики «О денежных нормах питания в учреждениях социальной сферы» от 15 января 2008 года № 7
В целях социальной защиты воспитанников школ-интернатов при средних специальных музыкальных и художественных школах, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О денежных нормах питания в учреждениях социальной сферы» от 15 января 2008 года № 7 следующее изменение:
в приложении к вышеуказанному постановлению:
- в пункте 5 цифры «40» заменить цифрами «110».
2. Министерству образования и науки Кыргызской Республики принять необходимые меры, вытекающие из настоящего постановления.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел образования, культуры и спорта Аппарата Правительства Кыргызской Республики.
4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.
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