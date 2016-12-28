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Окмотпресс: Сообщение от 28.12.2016 г. об увеличении денежных норм питания в школах-интернатах

28/12/16 14:41

Премьер-министр Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал постановление Правительства Кыргызской Республики «О внесении изменения и дополнения в постановление Правительства Кыргызской Республики «О денежных нормах питания в учреждениях социальной сферы».

Необходимо отметить, что действующие нормы питания воспитанников художественных школ-интернатов общего типа, которые действуют еще с 1 января 2008 года, определены исходя из возможностей бюджета и не соответствуют натуральным нормам питания, необходимым для удовлетворения физиологических потребностей воспитанников образовательных организаций, в условиях роста цен на основные продукты питания, в первую очередь на хлебобулочную и мясо-молочную продукцию.

Так, согласно документу, увеличены денежные нормы питания 398 воспитанникам в школах-интернатах при средних специальных музыкальных и художественных школах Баткенской, Ошской, Джалал-Абадской, Иссык-Кульской областях и города Бишкек с 40 сомов в день до 110 сомов.

Как отмечается, дополнительные средства изысканы за счет средств республиканского бюджета.

URL: http://_/ofitsialno/42508/

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