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Сообщает пресс-служба президента КР: Турсунбек Абдылдаев, Самыйбек кызы Адина и Рахатбек Усенкожоев награждены медалями «Даңк»

28/12/16 10:10

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев сегодня, 28 декабря, подписал Указ, согласно которому за стойкость духа, высокие волевые качества, выдающиеся примеры стремления человека в трудной жизненной ситуации к достойной жизни и полноценному труду, а также достижения в профессиональной деятельности медалями «Даңк» награждены:

 

- руководитель общественного объединения инвалидов «Талыкпас-Ата» Абдылдаев Турсунбек Абдыкасымович;

- участница танцевальной группы «Тумар» Самыйбек кызы Адина;

- житель Ат-Башинского района Нарынской области Усенкожоев Рахатбек Таштанбекович.

URL: http://_/ofitsialno/42484/

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