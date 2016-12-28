Сообщает пресс-служба президента КР: Алмазбек Атамбаев подписал Закон «О внесении изменений в Конституцию Кыргызской Республики»

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев сегодня, 28 декабря, подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в Конституцию Кыргызской Республики», принятый референдумом (всенародным голосованием) 11 декабря 2016 года.

Референдум был назначен Законом Кыргызской Республики «О назначении референдума (всенародного голосования) по проекту Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в Конституцию Кыргызской Республики» от 3 ноября 2016 года № 174.

Принятые референдумом (всенародным голосованием) изменения в Конституцию Кыргызской Республики направлены, в частности на:

- укрепление независимости и суверенитета Кыргызской Республики;

- укрепление парламентаризма, уточнение принципов взаимодействия между законодательной и исполнительной ветвями государственной власти;

- совершенствование конституционной основы для продолжения судебной реформы и проведения реформы правоохранительных органов.

Текст Закона прилагается. Он также будет опубликован в ближайшем выпуске газеты «Эркин Тоо» (пятница 30 декабря 2016 года).

Закон «О внесении изменений в Конституцию Кыргызской Республики» вступит в силу по истечении пятнадцати дней со дня его официального опубликования, то есть 15 января 2017 года. Исключение составляют изменения в статьи 70, 72, 75, 81 и 87, которые вступят в силу 1 декабря 2017 года в соответствии с частью 1 принятого референдумом Закона.

Не позднее четырнадцати дней со дня вступления в силу Закона «О внесении изменений в Конституцию Кыргызской Республики» (29 января 2017 года) Президент Кыргызской Республики обнародует официальный текст Конституции Кыргызской Республики с учетом внесенных референдумом изменений. Кроме того, в новом официальном тексте Конституции Президентом должны быть устранены противоречия между текстами на государственном и официальном языках, допущенные в 2010 году. Этого требует часть 2 статьи 2 принятого референдумом 11 декабря 2016 года Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в Конституцию Кыргызской Республики».