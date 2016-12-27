Окмотпресс: Сообщение от 27.12.2016 г. о внесении изменения в постановление о Государственной налоговой службе

Постановления №694 от 21 декбаря 2016 года



О внесении изменения в постановление Правительства Кыргызской Республики «О Государственной налоговой службе при Правительстве Кыргызской Республики» от 16 февраля 2012 года № 100



В целях повышения эффективности деятельности Государственной налоговой службы при Правительстве Кыргызской Республики, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:



1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О Государственной налоговой службе при Правительстве Кыргызской Республики» от 16 февраля 2012 года № 100 следующее изменение:



- схему управления Государственной налоговой службы при Правительстве Кыргызской Республики, утвержденную вышеуказанным постановлением, изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.



2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.



Приложение



« Приложение 2



Схема управления Государственной налоговой службы при Правительстве Кыргызской Республики



Центральный аппарат



Территориальные управления ГНС по контролю за крупными налогоплательщиками



Управления ГНС по районам и городам без районного деления



Управление ГНС по контролю за субъектами свободной экономической зоны г. Бишкек



Председатель

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