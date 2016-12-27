Сообщает пресс-служба президента КР: Внесены изменения в Закон «О статусе судей Кыргызской Республики»

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал конституционный закон Кыргызской Республики «О внесении изменения в конституционный закон Кыргызской Республики «О статусе судей Кыргызской Республики».

Принятый конституционный закон разработан в целях реализации Указа Президента Кыргызской Республики «О мерах по совершенствованию правосудия в Кыргызской Республике» от 8 августа 2012 года № 147, решений Совета по судебной реформе при Президенте Кыргызской Республики в рамках деятельности экспертной рабочей группы, созданной для разработки законопроектов, направленных на реформирование судоустройства.

Экспертной рабочей группой разработаны пакет законопроектов: проект конституционного закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в конституционный закон Кыргызской Республики «О статусе судей Кыргызской Республики» и проект закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики» (в Уголовно-процессуальный, Гражданский процессуальные кодексы Кыргызской Республики, законы Кыргызской Республики «О Верховном суде Кыргызской Республики и местных судах», «Об утверждении структуры местных судов и штатной численности судей местных судов Кыргызской Республики» и др.), которые предусматривают упразднение военных судов Кыргызской Республики.

Впоследствии эти законопроекты группой депутатов были внесены на рассмотрение Жогорку Кенеша Кыргызской Республики в порядке законодательной инициативы.

Принятым конституционным законом предусматривается признать утратившей силу норму части 2 статьи 10 действующего конституционного закона Кыргызской Республики «О статусе судей Кыргызской Республики», которая регулирует доплату к должностным окладам за воинские звания судьям военных судов.

Необходимость данной поправки в действующий конституционный закон связана с тем, что военные суды и должности военных судей упраздняются.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования.