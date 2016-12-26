Окмотпресс: Сообщение от 26.12.2016 г. об объявлении Эльдару Абакирову выговора за ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей

Премьер-министр Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 26 декабря, подписал распоряжение, согласно которому заместителю министра экономики Кыргызской Республики Абакирову Эльдару Курманбековичу объявлен выговор за ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей.



Даноне решение принято на основании служебной записки вице-премьер-министра Кыргызской Республики и постоянного представителя Правительства Кыргызской Республики в Жогорку Кенеше Кыргызской Республики в ранге первого заместителя Руководителя Аппарата Правительства Кыргызской Республики.





