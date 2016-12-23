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Кара-Балтинский спрут
Коррупция в Минздраве: бизнес на лекарствах и здоровье
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Окмотпресс: Сообщение от 23.12.2016 г. об освобождении Рустама Курманова от должности директора Департамента лекарственного обеспечения и медицинской техники

23/12/16 15:43

Премьер-министр Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал распоряжение, согласно которому Курманов Рустам Абдыкайыпович освобожден от занимаемой должности директора Департамента лекарственного обеспечения и медицинской техники при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики. 

Решение принято по результатам проверки Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики на предмет соблюдения требований действующего антикоррупционного законодательства, в ходе которого установлены грубые нарушения в деятельности Департамента, а также выявлены многочисленные нарушения финансового характера.

URL: http://_/ofitsialno/42264/

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